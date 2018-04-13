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Суд Паттайи предъявил обвинения Кириллову и Вашукевич
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    Суд Паттайи предъявил обвинения Кириллову и Вашукевич

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    Суд Паттайи предъявил обвинения Кириллову и Вашукевич

    Бангкок, 13 апреля. Суд Паттайи предъявил обвинения Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, и Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом рассказал секретарь суда.

    Отмечается, что в ближайшее время Кириллова, Вашукевич, а также других участников организации «секс-тренинга» в Таиланде перевезут в городскую тюрьму Паттайи. 

    В ведомстве добавили, что восьми участникам предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса страны. Это организация преступной группировки, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления. Также им вменяется организация предоставления интимных услуг с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

    Как пишет РИА Новости, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следующее заседание суда состоится 24 апреля.

    Суд Паттайи предъявил обвинения Кириллову и Вашукевич

    Автор: Анна Иванова
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