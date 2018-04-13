Ответные санкции РФ затронут страны с «определенной позицией» по Сирии — депутат

Москва, 13 апреля. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответные меры России на санкции США затронут Францию, Британию и те страны, которые имеют «определенную позицию» по Сирии.

В Госдуме рассказали, какие страны затронут санкции со стороны России.

«Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определенную позицию по Сирии», — сказал Чепа, его слова приводит РИА Новости.

Ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы спикером Вячеславом Володиным. Он будет обсуждаться на Совете нижней палаты парламента с участием представителей всех думских фракций. Заседание запланировано на 16 апреля. Законопроект является ответной мерой на недружественную политику США.