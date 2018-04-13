Полузащитником «Краснодара» интересуются в АПЛ и Бундеслиге

Москва, 13 апреля. Ряд европейских клубов заинтересован в приобретении полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, среди желающих заполучить шведа немецкие «Вердер» и «Франкфурт», а также валлийский «Суонси», выступающий в АПЛ. Отмечается, что за Классона эти клубы готовы предложить до 10 миллионов евро.

Напомним, шведский полузащитник присоединился к краснодарскому клубу в начале прошлого года. Классон быстро стал одним из лидеров команды — на его счету уже 47 матчей, 15 забитых мячей и 12 результативных передач в составе «Краснодара». По оценке авторитетного портала transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет около 5 миллионов евро.