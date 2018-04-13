Пушков назвал Порошенко мастером разрушения

Москва, 13 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на решение украинского президента Петра Порошенко начать процедуру выхода страны из СНГ назвал политика «мастером разрушения».

«Выход Украины из СНГ не имеет никакого значения. А Порошенко увлеченно ищет, что бы еще разрушить из сохранившегося. «Мастер» разрушения», — написал сенатор в своем микроблогеTwitter.

Выход Украины из СНГ не имеет никакого значения. А Порошенко увлеченно ищет, что бы еще разрушить из сохранившегося. "Мастер" разрушения. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 13, 2018

Как сообщалось ранее, поручение кабмину инициировать эту процедуру Порошенко отдал накануне, 12 апреля. В Минске в ответ пожелали Украине «успешного выхода». «Скатертью дорога», - заметил, в частности, экс-премьер республики Вячеслав Кебич.