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Пушков назвал Порошенко мастером разрушения
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    Пушков назвал Порошенко мастером разрушения

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    Пушков назвал Порошенко мастером разрушения

    Москва, 13 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на решение украинского президента Петра Порошенко начать процедуру выхода страны из СНГ назвал политика «мастером разрушения».

    «Выход Украины из СНГ не имеет никакого значения. А Порошенко увлеченно ищет, что бы еще разрушить из сохранившегося. «Мастер» разрушения», — написал сенатор в своем микроблогеTwitter.

    Как сообщалось ранее, поручение кабмину инициировать эту процедуру Порошенко отдал накануне, 12 апреля. В Минске в ответ пожелали Украине «успешного выхода». «Скатертью дорога», - заметил, в частности, экс-премьер республики Вячеслав Кебич.

    Автор: Алексей Громов
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