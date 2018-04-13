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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел мощный удар САА по боевикам в финале боев за Восточную Гуту
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел мощный удар САА по боевикам в финале боев за Восточную Гуту

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    Хараста

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске прислал в нашу редакцию видеозапись, на которой запечатлен один из эпизодов финальных столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными исламистскими группировками на окраине населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.

    В этом регионе шли бои с отрядами формирований «Хайят Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». На видео, записанном нашим корреспондентом, можно увидеть, как один из военнослужащих Республиканской гвардии правительственных войск САР наносит удар по ключевым военным объектам террористов в окрестностях Харасты из СПГ-9.

    Боевики покидают Харасту

    В настоящее время Хараста, как и вся территория Восточной Гуты, уже перешла под полный контроль официального правительства САР. Благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ожесточенные бои в районе данного населенного пункта были прекращены, а основная часть боевиков добровольно сдали позиции и отправили в Идлиб. Сирийские власти предоставили им данную возможность, дабы прекратить кровопролитие в стране и совместно вернуться к прежней нормальной жизни.

    Карта военных действий — Дамаск

    Напомним, накануне Гуту покинули последние отряды «Джейш Аль-Ислам», которые долгое время удерживали город Дума. Таким образом, данный стратегический регион в восточных предместьях Дамаска теперь полностью освобожден после шести лет оккупации так называемой вооруженной оппозиции. В настоящее время представители российского координационного центра ведут переговоры относительно вывода радикалов из южных окрестностей столицы.

    Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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