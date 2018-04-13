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Правительство определит список американцев, которым закроют въезд в РФ
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    Правительство определит список американцев, которым закроют въезд в РФ

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    Правительство определит список американцев, которым закроют въезд в РФ

    Москва, 13 апреля. Закон об ответных мерах против США из-за введения Вашингтоном антироссийских санкций будет содержать список американских граждан, которым запретят въезд в РФ. Об этом сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

    По его словам, список определит правительство России. 

    «Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан Соединенных Штатов Америки. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может, даже являются специалистами высокого класса. Списки все будут определяться правительством», — рассказал глава ЛДПР.

    Жириновский отметил, что ограничения затронут конкретных лиц. Таким образом американцы почувствуют, что «ответные меры приняты», объяснил политик.

    Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также некоторых высокопоставленных чиновников. В Кремле заявили, что анализируют ситуацию и готовят ответ. В пятницу стало известно, что законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму.

    Автор: Федор Веснин
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