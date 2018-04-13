В Госдуме рассказали, какие сферы затронет закон об ответных мерах РФ на санкции США
Москва, 13 апреля. Проект об ответных мерах России после ввода санкций со стороны США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
В законопроекте идет речь о запрете или ограничении ввоза ряда продукции, сырья и продовольствие, страной происхождения которого являются США. Ответные меры также касаются и других государств, которые поддерживают антироссийские санкции.
По словам Ивана Мельникова, законопроект также предусматривает приостановку международного сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной областях.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который является ответом на антироссийскую политику Вашингтона. В Кремле считают американские санкции в отношении РФ незаконными.