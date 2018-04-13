Меню
Политика
В Госдуме рассказали, какие сферы затронет закон об ответных мерах РФ на санкции США
Новости Сирии
Лавров: Контакты РФ и США по Сирии по военной линии продолжаются
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме рассказали, какие сферы затронет закон об ответных мерах РФ на санкции США

    539

    В Госдуме рассказали, какие сферы затронет закон об ответных мерах РФ на санкции США

    Москва, 13 апреля. Проект об ответных мерах России после ввода санкций со стороны США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

    В законопроекте идет речь о запрете или ограничении ввоза ряда продукции, сырья и продовольствие, страной происхождения которого являются США. Ответные меры также касаются и других государств, которые поддерживают антироссийские санкции.

    По словам Ивана Мельникова, законопроект также предусматривает приостановку международного сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной областях.

    Ранее спикер ГД Вячеслав Володин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который является ответом на антироссийскую политику Вашингтона. В Кремле считают американские санкции в отношении РФ незаконными. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    4185
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    1511
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    2313
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    3053