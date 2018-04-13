Украинский олигарх заявил, что Порошенко больше никогда не будет президентом



Киев, 13 апреля. Украинский олигарх и бывший глава администрации президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин объяснил, почему действующий глава страны больше никогда не будет президентом.

Об этом он рассказал в конце марта на частной встрече в Женеве с бывшими владельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Сам Ложкин, передают украинские СМИ, комментировать встречу отказался, однако Коломойский пояснил, что экс-глава администрации Порошенко приезжал к своему другу и бывшему партнеру по бизнесу Боголюбову, а за разговором бизнесмены обсуждали украинские реалии.

В частности, по словам Коломойского, рассказывая, почему Порошенко больше никогда не станет президентом Украины, Ложкин заметил, что уже сейчас никто не хочет иметь дела с украинским главой, «чтобы не остаться на корабле и не врезаться в айсберг».

«Говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как убегают все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него поскорее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — рассказал бизнесмен.

Ранее киевские социологи констатировали, что Украина находится на грани распада и в ближайшее время может начать дробиться на части из-за кризиса доверия граждан центральной власти.