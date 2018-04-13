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Суд постановил заблокировать Telegram в России
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    Суд постановил заблокировать Telegram в России

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    Суд постановил заблокировать Telergam в России

    Москва, 13 апреля. Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать мессенджер в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В пятницу, 13 апреля, в московском суде рассматривали иск Роскомнадзора против Telegram. Российское ведомство потребовало заблокировать мессенджер на территории страны за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования в соответствии с законом.

    Предоставление доказательств вины руководства компании на заседании заняло менее получаса. Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Решение озвучила судья Юлия Смолина.

    «Решение суда подлежит немедленному исполнению» , — объявила она.

    Отметим, что юристы Telegram не присутствовали на заседании суда. Это им запретил основатель мессенджера Павел Дуров.

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства Telegram являются угрожающими интересам России и ее граждан.

    Автор: Ольга Завьялова
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