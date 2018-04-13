Суд постановил заблокировать Telegram в России

Москва, 13 апреля. Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать мессенджер в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу, 13 апреля, в московском суде рассматривали иск Роскомнадзора против Telegram. Российское ведомство потребовало заблокировать мессенджер на территории страны за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования в соответствии с законом.

Предоставление доказательств вины руководства компании на заседании заняло менее получаса. Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Решение озвучила судья Юлия Смолина.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению» , — объявила она.

Отметим, что юристы Telegram не присутствовали на заседании суда. Это им запретил основатель мессенджера Павел Дуров.

Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства Telegram являются угрожающими интересам России и ее граждан.