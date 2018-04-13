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Вучич заявил о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля»
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    Вучич заявил о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля»

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    Вучич заявил о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля»

    Белград, 13 апреля. Нельзя обвинять Россию в причастности к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, не имея никаких доказательств, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Он отметил, что Сербия осуждает химические атаки. По мнению Вучича, в случае с «делом Скрипаля», нельзя обвинять в подобных действиях Москву, так как этому нет доказательств. Он уточнил, что даже Евросоюз принял решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, что в переводе означает с «большой долей вероятности».

    Как заявил Вучич в интервью телеканалу «Россия 24», «таким образом действовать невозможно». Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию.

    Вучич заявил о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля»

    Автор: Анна Иванова
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