Вучич заявил о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля»

Белград, 13 апреля. Нельзя обвинять Россию в причастности к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, не имея никаких доказательств, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он отметил, что Сербия осуждает химические атаки. По мнению Вучича, в случае с «делом Скрипаля», нельзя обвинять в подобных действиях Москву, так как этому нет доказательств. Он уточнил, что даже Евросоюз принял решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, что в переводе означает с «большой долей вероятности».

Как заявил Вучич в интервью телеканалу «Россия 24», «таким образом действовать невозможно». Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию.