«Россия вам не Ирак»: на Западе назвали глупыми угрозы Трампа «умными» ракетами

Бурное обсуждение на сайте популярной британской газеты Daily Mail сегодня вызвала публикация о том, что решение об ответных ударах США по Сирии не принято. Об этом заявили в Белом доме после того, как Дональд Трамп провел переговоры со своими главными советниками.

Ранее президент США опубликовал в Twitter заявление о том, что России стоит приготовиться к ударам по Сирии. Новые «умные» ракеты всенепременно «прилетят», предупреждает Трамп. И добавляет, имея в виду Асада: «Не следует сотрудничать с «животным», которое убивает свой народ и наслаждается этим».

Однако отложить реализацию громкой угрозы Дональда Трампа вынудили советники, которые попросту не смогли определиться, хватает ли доказательств, чтобы обвинить Башара Асада в так называемой химической атаке, из-за которой в субботу, как передает Daily Mail, якобы погибли 40 человек. То, что случилось в сирийской Думе, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал постановкой. Глава ведомства уверен: к этому причастны западные спецслужбы, которым нужны были основания, чтобы продолжать давить на действующего президента Сирии.

В последнее время американский президент оказался щедрым на смелые заявления. Британское издание приводит еще одно сообщение из Twitter Трампа:

«Я не говорил, когда будет совершен удар по Сирии. Может, скоро, а может, и не скоро. В любом случае, Соединенные Штаты под моим руководством провели успешную спецоперацию по освобождению территорий от боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена в России). И где же: «Спасибо, Америка!»?»

Комментарии под публикацией оставили тысячи пользователей сети Интернет. Свое мнение высказали жители Великобритании, США, Норвегии, Германии, Новой Зеландии. Многие открыто поддерживают Россию.

«Больше всего меня позабавила претензия Трампа, что весь мир не поблагодарил американцев за избавление от ИГИЛ! — недоумевает житель Лондона. — Этот человек бредит! Все знают, что это делали русские в то время, как американцы стояли в стороне, злясь и осуждая».

Люди реагировали и на угрозы, поступающие от правительства США в адрес России:

«Вы не можете так глупо угрожать столь могущественной стране! — пишет пользователь с никнеймом «hardwood». — Россия вам не Ирак во времена Саддама Хусейна, не Ливия при Каддафи и не афганский Талибан»1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ — прим. ФАН).

«Будет печально, если Путин отойдет от власти», — тут же отвечают ему.

На критику интернет-комментаторы не скупятся. Пишут и более жесткие упреки в адрес американского правительства.

«Русские уже позволили вам навести бардак в Ливии, в Ираке. И что вы там сделали? Заменили правителя-тирана на сумасшедшего? И с Сирией собираетесь сделать то же самое? Великолепная работа Соединенных Штатов под руководством Трампа! Вы навели хаос, ваша обязанность — исправить это!» — возмущается «kubby».

На просторах Интернета есть и те, кто уже начинает сожалеть, что президентом США стал Трамп, а не Хиллари Клинтон:

«Если бы Хиллари была у власти, обстоятельства бы никогда так не сложились. Она — единственная, с кем не связываются».

На заявление Трампа про «умные» ракеты уже отреагировали в министерстве иностранных дел России. Комментарий в соцсети Facebook опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории, — пишет Захарова. — А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»

Об атаках на Сирию высказалась и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что пока не будут собраны достаточные доказательства, страна не станет участвовать в бомбардировках.

1 Организация запрещена на территории РФ.