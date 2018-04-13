Сирия новости 13 апреля 12.30: 1200 боевиков «Файлак ар-Рахман» присоединились к САА в Дамаске, в Идлибе идут бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА

Сирия, 13 апреля. 1200 боевиков «Файлак ар-Рахман» присоединились к САА в Восточной Гуте, в Идлибе идут бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА, ВС Турции ударили по позициям SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ1 в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Латакии и Идлибе, отбили нападение ИГ в Хомсе.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать позиции САА в Хомсе, казнило мирного жителя Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: захватила несколько штабов ССА в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: присоединилась к САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Ахрар аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Дамаск

1200 боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» присоединились к Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Zinvor).

К югу от столицы Сирии продолжается противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что САА при поддержке союзных формирований «Фатх аль-Интифада», «Лива аль-Кудс», «Кават аль-Джалиль» и Народный фронт освобождения Палестины атаковала опорные пункты ИГИЛовцев в районе Аль-Кадам.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что правительственные войска ведут ракетный обстрел пунктов дислокации исламистов в Курдских горах.

Ранее сообщалось, что расположения армии Башара Асада в этой части региона подверглись обстрелу со стороны радикальной коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». Напомним, что север провинции входит в зону деэскалации.

Провинция Хомс

Разрозненные группировки «Исламского государства» пытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил к югу от города Эль-Карьятейн, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) пишет, что правительственные войска САР отразили нападение радикальных исламистов. Кроме того, по сведениям автора публикации, банда ИГИЛ1 понесла значительные потери в перестрелках с САА.

По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, 200 мирных жителей провинции Хомс вернулись в свои дома.

Провинция Даръа

Террористы подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» казнили мирного жителя провинции Даръа, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). Автор публикации отмечает, что причиной для расправы стали подозрения в вероотступничестве.

Ранее сообщалось, что в юго-западной части региона идут бои между ИГИЛовцами и «Тахрир аш-Шам». Целью главарей ИГ является контроль над населенным пунктом Нава, который является стратегически важным транспортным узлом между позициям ИГИЛ на западе провинции и в районе Голанских высот в соседней Эль-Кунейтре.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали опорные пункты союзного формирования «Джейш аль-Изза», входящего в состав Сирийской свободной армии (ССА), недалеко от города Хан Шейхун в южной части провинции Идлиб. Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News. Военный источник передает в сети Telegram (@damascus_now_ar), что «Ахрар аш-Шам» захватила несколько штабов ССА.

Также на юге провинции продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». По сведениям Twitter-канала (@anteebah_alSham), САА ведет артобстрел позиций радикальных исламистов в окрестностях Аль-Хобейта.

Провинция Ракка

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@suriye_u_a_d), что ВС Турции открыли огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) к востоку от Тель-Абьяда.

Ранее сообщалось, что бойцы «Народного сопротивления Ракки» подняли сирийский флаг над административным центром региона. Напомним, местное ополчение появилось в провинции в связи с жестоким отношением бойцов курдского ополчения к населению, незаконными арестами и притеснениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)