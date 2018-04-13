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Турчинов рассказал, когда Украина продублирует антироссийские санкции США
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    Турчинов рассказал, когда Украина продублирует антироссийские санкции США

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    Турчинов рассказал, когда Украина продублирует антироссийские санкции США

    Киев, 13 апреля. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, когда примут решение по санкциям против бизнесменов из РФ.

    Как рассказал секретарь Совета Александр Турчинов, Украина планирует продублировать санкции, принятые против России США.

    «По поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции против РФ…» — приводят комментарий Турчинова украинские СМИ.   

    Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также некоторых высокопоставленных чиновников. В Кремле заявили, что анализируют ситуацию и готовят ответ. Премьер-министр России Дмитрий России в связи с введением ограничительных мер отметил, что санкции потребуют пристального внимания правительства.

    Автор: Федор Веснин
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