Госдума предложила ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний в России

Москва, 13 апреля. Депутаты Государственной думы предложили правительству страны разработать меры по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний в России

Инициатором предложения выступил Иван Сухарев. Он предложил правительству страны разработать совместно с Государственной думой законопроект по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний.

«Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием, либо аффилированные с ними, могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам», — приводит слова Сухарева RT.

Накануне депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за нарушения, допущенные в сфере государственных закупок.