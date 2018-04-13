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Госдума предложила ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний в России
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    Госдума предложила ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний в России

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    Госдума предложила ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний в России

    Москва, 13 апреля. Депутаты Государственной думы предложили правительству страны разработать меры по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний в России

    Инициатором предложения выступил Иван Сухарев. Он предложил правительству страны разработать совместно с Государственной думой законопроект по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний.

    «Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием, либо аффилированные с ними, могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам», — приводит слова Сухарева RT.

    Накануне депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за нарушения, допущенные в сфере государственных закупок.

    Автор: Катерина Тимошенская
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