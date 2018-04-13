Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ в Кемерово

Кемерово, 13 апреля. Центральный районный суд Кемерово в пятницу арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, которого подозревают в халатности при тушении сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Как пишет ТАСС, суд постановил избрать меру пресечения в отношении Генина в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчина заключен под стражу до 11 июня 2018 года.

Напомним, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 27 из которых дети. Как писало URA.ru, многие горожане жаловались на то, что сотрудники МЧС прибыли с большой задержкой, медленно разворачивали необходимый инвентарь и якобы отказывались заходить в охваченное огнем здание.