«Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

Москва, 13 апреля. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал ФАН, почему высокая степень чистоты вещества, отравившего Сергея и Юлии Скрипалей, свидетельствует о торчащих ушах производителей.

«И я даже скажу, чьи это уши, — заявил Игорь Никулин. — Хайли лайкли, с высокой долей вероятности, Великобритании или США. Высокая степень чистоты вещества предполагает высокий технологический и научный потенциал страны-производителя. Британия и Штаты — мировые лидеры по разработкам в данной области. Бинарные химические вещества были на вооружении только двух стран в мире — Англии и Америки. Значит, они наиболее продвинулись в этой области. Кроме того, они свои арсеналы не уничтожили. Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, полностью выполнила свои обязательства, сведя к нулю все свои запасы. Англия и США тоже ее подписали, но выполнять не торопятся, о чем свидетельствуют арсеналы, которые появляются то тут, то там. Как сказал классик, ружье, которое висит на стене, когда-то выстрелит».

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских токсикологов о типе вещества. Но, по словам Никулина, его название указано только в секретной части доклада, а об источнике происхождения вещества в нем не сказано вообще ничего.

«Видимо, их попросили не говорить, это как раз косвенно свидетельствует об ангажированности. Спецслужбы США, ЦРУ и ФБР, имеют большое досье на руководство ОЗХО, на главу этой организации господина Ахмета Узюмджу. Именно поэтому они держат их на очень коротком поводке. Отсюда можно сделать вывод о политкорректности этой организации в отношении англосаксонских держав, которые с большой вероятностью являются и исполнителями, и бенефициарами данного преступления».

Британцы сделали все, чтобы скрыть детали преступления — пригласили представителей ОЗХО спустя три недели после инцидента, когда следы были уничтожены.

Они прячут концы в воду, говорит эксперт, уничтожают даже трупы домашних животных Скрипалей, которые могли дать ценную информацию для инспекторов ОЗХО. Сейчас британцы собираются снести дом Скрипалей, ресторан, бар, надгробье на кладбище.