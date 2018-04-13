Запад «подсел на химию»: в Сирии и в «деле Скрипалей» Россия гнет свою линию

12 апреля во второй половине дня представитель МИД России Мария Захарова провела очередной ликбез по т.н. «делу Скрипалей». Ничего принципиально нового в ходе своего брифинга представитель МИД не озвучила. Выражаясь по-английски, это было своего рода summary.

Никаких извинений. Никакого сотрудничества. Никаких доказательств. Никакого доступа российской стороны к Сергею и Юлии Скрипалям, что, вообще-то, как минимум, в отношении последней тянет на киднепинг под патронажем Великобритании. Сплошное highly likely и предложения верить джентльменам на слово.

Ну и непрерывные обвинения в адрес России, конечно.

Суета вокруг «Новичка»

Обнародование несекретной части отчета ОЗХО по «делу Скрипалей» каких-то существенных изменений в текущем status quo не вызвало. Анализ ОЗХО подтвердил вывод британских специалистов из Портон-Дауна о том, что в пробах, взятых у Скрипалей и пострадавшего полицейского, обнаружены следы «нервно-паралитического агента высокой очистки». Собственно, на этом выводы ОЗХО и заканчивались. Что не помешало западным, а также ряду российских СМИ разродиться заголовками в стиле «ОЗХО подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей!»

При этом то обстоятельство, что вышеупомянутый «нервно-паралитический агент высокой очистки» относится к семейству боевых отравляющих веществ «Новичок» исключительно по версии британцев, многие СМИ вообще предпочли не заметить. Как, впрочем, и сомнительную логику Форин-офиса, согласно которой выявленный «нервно-паралитического агент высокой очистки» невозможно было синтезировать нигде, кроме как в российской секретной лаборатории.

Но это был не единственный пример одержимости в стремлении демонизировать Россию, с обывательской точки зрения доходивший до уровня то ли idee fixe, то ли откровенной шизофрении. Впрочем, с циничной точки зрения политического прагматизма, исповедуемого западным истеблишментом, все было вполне логично и объяснимо. Мораль, нравственность и международное право становятся несущественными понятиями, когда появляется шанс ценой их выхолащивания усилить прессинг в отношении России… Или, фигурально выражаясь, прикрыть свой зад на поле внутренней политики.

Assad must go!

Пока в Лондоне премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон изо всех сил надували мутный мыльный пузырь «дела Скрипалей», в Нью-Йорке и Вашингтоне под старым лозунгом «Assad must go!» устраивали сеанс экзорцизма президент Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли. Однако, несмотря на все их старания под предлогом надуманной «химической атаки» в Думе», изгнать из Дамаска президента Башара Асада все никак не получалось. После чего, стараясь как-то снизить накал критики в адрес себя любимого, Большой Дональд взялся шантажировать Дамаск и Москву идеей нанести «удар возмездия» по территории Сирии. Оказать Вашингтону поддержку в данном начинании выразили свою готовность Лондон и Париж.

Несколько дней в Совбезе ООН кипели страсти вокруг рожденных актерским мастерством «белых касок» кадров со «штабелями мертвых в Думе». Каких-то веских доказательств в пользу реальности применения войсками Асада ОВ так и не было предъявлено. Да они, доказательства, как и в случае с «делом Скрипалей», Лондону, Вашингтону и Ко не требовались. Формальный повод для действий против «чудовища Асада» был найден, не упускать же такой шанс!..

И без того непростую ситуацию 11 апреля взорвали твиты Дональда Трампа, одновременно грозящие Сирии и России ракетной атакой, призывающие Москву к прекращению гонки вооружений и… обличающие политических оппонентов хозяина Белого дома в самих Штатах. Несмотря на странную «многовекторность» этих посланий президента США, дополненных на следующий день философской мыслью о том, что он, Трамп, никогда не говорил, когда конкретно произойдет удар по Сирии, возникшее напряжение в международных отношениях усилилось настолько, что стало почти осязаемым.

Все прекрасно помнили прозвучавшее еще в марте заявление начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова:

«В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни [находящимся в Сирии] военнослужащим из России, Вооруженные силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Добавив цитату Герасимова к воинственным танцам Трампа с «Томагавками», люди приходили к неутешительному выводу, что резкие заявления Большого Дональда фактически поставили мир на грань войны между великими державами. К счастью, немедленных ударов по Сирии не последовало. Тем не менее, ситуация в мире, по мнению президента России Владимира Путина, становится все более хаотичной. Не согласиться с этим выводом невозможно.

Например, на фоне импульсивных твитов Трампа, бывший директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео объявил: «Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности [США] и региональной стабильности, и оно заслуживает все более жесткого ответа». Этого Помпео показалось мало, и он добавил, что Россию следует считать угрозой для США, при этом американцам ее, Россию бояться не следует. Мол, не так давно Вашингтон дал четкий сигнал Москве, уничтожив в феврале под Дейр-эз-Зором «около 200 русских»...

Тем временем Всемирная организация здравоохранения, не имеющая своих представителей в сирийской Думе, но зато получающая до четверти своего бюджета от США, объявила о том, что от «химической атаки» войск Асада «пострадало более 500 человек». Россия потребовала от ВОЗ представить конкретные источники информации как о самом факте «химической атаки» в Думе, так и о столь большом количестве пострадавших гражданских лиц. Однако, по словам постпреда России при отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова, в ВОЗ «оказались неспособны дать исчерпывающие конкретные ответы в отношении утверждений, которые содержатся в заявлении». В общем, ВОЗ полностью подтвердила старую добрую истину «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

Словно всего этого было мало, президент Украины Петр Порошенко объявил о начале выхода его страны из состава СНГ, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не собирается передавать Африн правительству Сирии, пока президентом страны является Асад.

Россия не просто попала в зоне политической турбулентности, а оказалась вынуждена преодолевать жесточайший политический шторм. На первый взгляд, картина для Москвы складывается самая пессимистическая, а вот на второй…

Так держать

Украина из СНГ «выходила», начиная с 2014 года, уже неоднократно. Но, почему-то, не вышла до сих пор, рождая тем самым у политологов пикантные ассоциации с фразой не совсем приличного анекдота про Данилу-мастера и каменный цветок.

Турция? Один раз Россия ее во время сирийской кампании уже «потрогала за помидоры», так что опыт убеждения упрямца Реджепа Эрдогана у Москвы имеется.

Новый ракетный удар Трампа по Сирии? Да, он вполне возможен. Но до сих пор не нанесен, причиной чего можно считать как идущие без лишней публичности переговоры российских и американских военных, так и отсутствие уверенности у руководства Штатов в целесообразности подобного удара. Обстановка в Сирии за минувший год серьезно улучшилась в пользу Москвы и Дамаска. С учетом этого рассчитывать поколебать устойчивость положения Асада одной локальной по масштабам ракетной атакой было бы слишком наивно, что в Вашингтоне вполне понимают. Увеличение же масштаба американского «удара возмездия» по Сирии, вместо ожидаемого устрашения Москвы и Дамаска, может привести к совершенно иным последствиям.

В частности, такой вариант действий Штатов способен повлечь за собой втягивание США и их миньонов в военный конфликт с Россией, что, с учетом ядерных арсеналов последней, превращает всю затею Трампа и Ко в настоящую русскую рулетку. Риски при этом для возглавляемой Вашингтоном коалиции увеличиваются настолько, что никак не окупаются вероятностью поставить победоносную точку в операции «Assad must go!» Недаром Германия и Италия поторопились объявить, что в авантюре с ударом по Сирии участвовать не станут. Лондон тоже не столь категоричен в отношении необходимости немедленного наказания Асада.

Тем временем Москва и Дамаск продолжают укреплять свои позиции. Сирийская правительственная армия при помощи ВКС РФ смогла взять под свой контроль Думу. Это, в свою очередь, открывает возможность для представителей ОЗХО на месте разобраться, что же произошло в этом городе 7 апреля. И, как предполагают в Москве и Дамаске, обнулить используемый Вашингтоном, Лондоном и Парижем повод для «удара возмездия». В нужном для России направлении движутся дела по согласованию проекта «Северный поток-2». Даже цены на нефть — и те растут, что не может не радовать.

В Сирии и в «деле Скрипалей» Россия гнет свою линию

Вывод? Несмотря на шторм, корабль «Россия» не сходит с ранее проложенного курса. Остается только пожелать ему и его команде: «Так держать!..»