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«И что, выиграла от этого?»: РФ напомнила Европе о результатах поддержки санкций США
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    «И что, выиграла от этого?»: РФ напомнила Европе о результатах поддержки санкций США

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    «И что, выиграла от этого?»: РФ напомнила Европе о результатах поддержки санкций США

    Красноярск, 13 апреля. Вопрос о том, присоединится ли Европа к новым антироссийским санкциям, остается открытым. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который в пятницу участвует в пленарной сессии Красноярского экономического форума.

    Он отметил, что от поддержки предыдущих санкций против России Европа только потеряла.

    «Вот Европа присоединилась к предыдущим санкциям. И что, выиграла от этого хоть что-то? Нет, только потеряла очень многое», — напомнил Дворкович. 

    По его словам, если Европа все-таки пойдет по пути новых ограничительных мер против РФ, то встанет вопрос о том, какие компании из ЕС останутся российскими партнерами. 

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что власти анализируют ситуацию и готовят ответ на новые санкции Вашингтона. 

    Автор: Федор Веснин
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