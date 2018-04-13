«И что, выиграла от этого?»: РФ напомнила Европе о результатах поддержки санкций США

Красноярск, 13 апреля. Вопрос о том, присоединится ли Европа к новым антироссийским санкциям, остается открытым. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который в пятницу участвует в пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Он отметил, что от поддержки предыдущих санкций против России Европа только потеряла.

«Вот Европа присоединилась к предыдущим санкциям. И что, выиграла от этого хоть что-то? Нет, только потеряла очень многое», — напомнил Дворкович.

По его словам, если Европа все-таки пойдет по пути новых ограничительных мер против РФ, то встанет вопрос о том, какие компании из ЕС останутся российскими партнерами.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что власти анализируют ситуацию и готовят ответ на новые санкции Вашингтона.