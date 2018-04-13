Меню
Россия
Строители начали наносить разметку на дорожной части Крымского моста
Политика
Пушков назвал Порошенко мастером разрушения
Следующая новость
Срочная новость
Суд постановил заблокировать Telegram в России
Читать Новость
Загрузка...

    Строители начали наносить разметку на дорожной части Крымского моста

    337

    Строители начали наносить разметку на дорожной части Крымского моста

    Симферополь, 13 апреля. Строители начали наносить разметку на автодорожной части Крымского моста. Разметка выполняется из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

    Уточняется, что данный материал позволит обеспечить высокие стандарты безопасности и комфорта автомобилистов на переправе в любое время суток, нанесение разметки – один из финальных этапов обустройства дорожного полотна.

    «Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», — объяснил начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

    Он напомнил, что у Крымского моста два направления движения по две полосы, на каждом направлении рабочие наносят по три разметки. Общая протяженность линий разметки составит 117 километров.

    Напомним, мост через Керченский пролив соединяет Краснодарский край и Крым. По окончании строительства, Крымский мост станет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров.

    Ранее на этой неделе, как передавал «Телеканал 360», строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. В настоящее время асфальтирование выполнено более чем на 75% переправы.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    39
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    1173
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    2042
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2763