Строители начали наносить разметку на дорожной части Крымского моста

Симферополь, 13 апреля. Строители начали наносить разметку на автодорожной части Крымского моста. Разметка выполняется из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Уточняется, что данный материал позволит обеспечить высокие стандарты безопасности и комфорта автомобилистов на переправе в любое время суток, нанесение разметки – один из финальных этапов обустройства дорожного полотна.

«Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», — объяснил начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

Он напомнил, что у Крымского моста два направления движения по две полосы, на каждом направлении рабочие наносят по три разметки. Общая протяженность линий разметки составит 117 километров.

Напомним, мост через Керченский пролив соединяет Краснодарский край и Крым. По окончании строительства, Крымский мост станет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров.

Ранее на этой неделе, как передавал «Телеканал 360», строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. В настоящее время асфальтирование выполнено более чем на 75% переправы.