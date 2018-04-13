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Киев заявил о задержании во Франции организатора провокаций во время Евромайдана
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    Киев заявил о задержании во Франции организатора провокаций во время Евромайдана

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    Киев заявил о задержании во Франции организатора провокаций во время Евромайдана

    Киев, 13 апреля. Украинская генпрокуратура сообщила о задержании во Франции Армена Саркисяна, которого Киев считает организатором подстрекателей, действовавших против участников Евромайдана. 

    Официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко рассказал о получении ведомством официального сообщения о задержании Армена Саркисяна французскими властями. Он отметил, что сейчас готовятся документы для его экстрадиции на Украину. 

    «У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать», — отметив Лысенко в публикации на странице Facebook.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, как организатор провокаторов был задержан Интерполом при проверке документов. Его обязали выполнять судебное предписание до 19 мая, в этот срок украинская сторона должна подготовить документы для экстрадиции. По словам Авакова, Саркисян причастен к организации «титушек», которые «нападали и убивали людей» во время событий Евромайдана.

    Напомним, что в ноябре 2013 года майдан Незалежности в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции, когда правительство Николая Азарова объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Столкновения привели к десяткам жертв. 

    Автор: Ирина Селезнева
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