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«Скрипалей отравил русский кот Масяня»: Сатановский предложил новую версию дела британским СМИ
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    «Скрипалей отравил русский кот Масяня»: Сатановский предложил новую версию дела британским СМИ

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    «Скрипалей отравил русский кот Масяня»: Сатановский предложил новую версию дела британским СМИ

    Москва, 13 апреля. Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предложил британским СМИ новую версию дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, согласно которой на хозяев напал их русский кот Масяня.

    По его словам, такая версия отвечает всем требованиям Лондона: Масяня родом из России и единственный член семь Скрипалей, который остался на свободе. Масяня – сбежавший кот Скрипалей. Остальных питомцев, живших в их доме, британские спецслужбы в срочном порядке кремировали, а Масяню найти не смогли.

    За это, по словам Сатановского, английских специалистов можно было бы «потроллить» и распространить в СМИ шуточную информацию о вручении коту награды, звания или установке ему памятника за якобы «выполнение особо важного задания на территории вероятного противника».

    «Что теперь поделать, если из всей семьи остался на свободе один Масяня? С одной стороны, если они (Великобритания – прим. ФАН) хотят след – нате русский след! Пусть обвиняют Масяню! Ну, кто еще, на самом деле? Из России? Из России! Слинял? Слинял! Причем «ноги сделал» – никто не нашел!» — отметил политолог в эфире радиостанции «Вести FM».

    Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский

    «Выполнить задание» и остаться живым, как пошутил Сатановский, кот мог, например, при помощи антидота в левом нижнем клыке. Политолог заметил, что такой сюжет пришелся бы по вкусу британской прессе.

    Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта в Солсбери у одного из торговых центров в бессознательном состоянии. По версии британского следствия, доступа к которому российская сторона так и не получила, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

    Несмотря на отсутствие доказательств, в отравлении Скрипалей Лондон обвинил Россию, а затем выслал из страны российских дипломатов, начав дипломатическую войну. МИД РФ рассматривает обвинения Великобритании как провокацию, причем, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, плохо организованную.

    Ранее, как сообщал RT, комментируя поспешную кремацию животных Скрипалей, Захарова отметила, что домашние питомцы были важными «свидетелями», которые могли помочь определить, каким веществом были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь.

    Автор: Василий Котов
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