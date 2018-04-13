Роскомнадзор назвал действия Telegram угрозой интересам России

Москва, 13 апреля. Угрожающими интересам России и ее граждан назвала действия руководства Telegram представитель Роскомнадзора Мария Смелянская. В пятницу в Таганском суде Москвы началось рассмотрение иска ведомства к мессенджеру.

Смелянская отметила, что Telegram может содержать информацию об экстремистских организациях, в то время как ФСБ не были предоставлены ключи для декодирования данных.

«Такие действия представляют собой угрозу интересам РФ, жизни и здоровью граждан РФ», — заявила Смелянская.

Напомним, администрация мессенджера отказалась предоставить ключи шифрования ФСБ, как того требует законодательство РФ. Создатель Telegram Павел Дуров ранее не явился на процесс, на котором суд рассматривает иск Роскомнадзора.