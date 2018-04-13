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    Роскомнадзор назвал действия Telegram угрозой интересам России

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    Роскомнадзор назвал действия Telegram угрозой интересам России

    Москва, 13 апреля. Угрожающими интересам России и ее граждан назвала действия руководства Telegram представитель Роскомнадзора Мария Смелянская. В пятницу в Таганском суде Москвы началось рассмотрение иска ведомства к мессенджеру.

    Смелянская отметила, что Telegram может содержать информацию об экстремистских организациях, в то время как ФСБ не были предоставлены ключи для декодирования данных. 

    «Такие действия представляют собой угрозу интересам РФ, жизни и здоровью граждан РФ», — заявила Смелянская.    

    Напомним, администрация мессенджера отказалась предоставить ключи шифрования ФСБ, как того требует законодательство РФ. Создатель Telegram Павел Дуров ранее не явился на процесс, на котором суд рассматривает иск Роскомнадзора. 

    Автор: Федор Веснин
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