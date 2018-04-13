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Иск Саакашвили к Порошенко по гражданству рассмотрят 20 апреля
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    Иск Саакашвили к Порошенко по гражданству рассмотрят 20 апреля

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    Иск Саакашвили к Порошенко по гражданству рассмотрят 20 апреля

    Киев, 13 апреля. Верховный суд Украины перенес на 20 апреля рассмотрение иска бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту страны Петру Порошенко по лишению его украинского гражданства.

    Как пишет РИА Новости, в пятницу заседание не состоялось по причине болезни одного из членов судейской коллегии. По словам председательствующего судьи Раисы Хановой, заседание состоится 20 апреля в 10.00.

    Напомним, в июле 2017 года украинский лидер подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. URA.ru писало, что Саакашвили будет судиться из-за своего украинского гражданства. По мнению политика, он украинец больше, чем многие депутаты Рады, и живет в стране уже 13 лет.

    Иск Саакашвили к Порошенко по гражданству рассмотрят 20 апреля

    Автор: Анна Иванова
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