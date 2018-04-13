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Обыск на волне русофобии: Великобритания извинилась за досмотр российского самолета
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    Обыск на волне русофобии: Великобритания извинилась за досмотр российского самолета

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    Обыск на фоне русофобии: Великобритания извинилась за досмотр российского самолета

    Центр безопасности полетов Великобритании извинился за обыск самолета авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом корреспонденту агентства РИА Новости сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

    На вопрос, почему британские власти проявили повышенный интерес к российскому лайнеру, глава Минтранса ответил во время Красноярского экономического форума. По его словам, досмотр проходил под эгидой Международной организации гражданской авиации, и британские власти не только пояснили это, но и принесли извинения.

    Напомним, воздушное судно, принадлежащее компании «Аэрофлот», было досмотрено в аэропорту «Хитроу» 30 марта, после того, как власти Великобритании выслали из страны российских дипломатов. В результате самолет прибыл в пункт назначения на два с половиной часа позже назначенного времени. Британская сторона назвала досмотр российского лайнера необходимой процедурой, направленной на борьбу с организованной преступностью. Как пояснил Федеральному агентству новостей директор института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков, сама проверка была вполне законной, но контекст, в котором она проводилась, оскорбителен.

    Обыск на фоне русофобии: Великобритания извинилась за досмотр российского самолета

    «С правовой точки зрения досмотр был правомерным. Но все это проводилось  в контексте разнузданной,  русофобской пропагандистской кампании, которая строится на лживых обвинениях России. И в основе этой кампании — преступления, совершенные британским правительством, — отметил политолог. — Я бы назвал это политикой государственного терроризма. Вот и получается, что формально все по закону, но фактически — это нарушение прав человека и угроза мирным отношениям. То, что Великобритания извинилась, я считаю, правильно. Это шаг навстречу. Только вот непонятно: это сделали власти, которые пересмотрели свою позицию, или отдельные чиновники, которые не хотят быть причастными к травле России».

    Как отмечает «Аэрофлот», на каких основаниях Великобритания осматривала российский самолет, по-прежнему неясно. Объяснений предоставлено не было. В авиакомпании отметили: «Подобные действия абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», — приводит цитату «Коммерсант». Об отсутствии причин для проверки заявили и в министерстве иностранных дел России.

    Ранее сообщалось, что лондонская полиция к обыску на борту российского самолета не причастна. В заявлении, размещенном в Twitter, говорится: «Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу».

    Автор: Алина Чемерис
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