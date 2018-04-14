Сирия и курдская угроза: жители САР рассказали ФАН, как США растворили остатки террористов ИГ в рядах SDF

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР поговорил с гражданами арабской республики о курдском вопросе и о влиянии фактора иностранного вмешательства на ситуацию в Сирии. По словам большинства жителей, новая волна эскалации, поднявшаяся в стране, как раз связана с курдскими вооруженными группировками, которые активно финансируются Соединенными Штатами.

Одна из собеседниц ФАН заметила, что обстановка в стране была бы куда спокойнее, и мирная жизнь после разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) продолжила бы активно развиваться, если бы американцы не создали новую группировку — Демократические силы Сирии (SDF), состоящие преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Если бы не чрезмерное усиление курдов-радикалов, то многих ситуаций, в частности столкновений в Африне, удалось бы избежать. Кроме того, бойцы SDF представляют серьезную угрозу, поскольку в любой момент могут ударить по Сирийской арабской армии (САА) и развязать новую войну, прикрываясь лозунгами о независимости.

«Мы, сирийский народ, уже давно заметили, что США спонсируют курдов. Они давали им деньги и оружие для того, чтобы курды нападали на позиции САА. США спонсировали курдов, вооружали и финансировали их для того, чтобы те, в конце концов, столкнулись с сирийской армией, чтобы курды могли проникать в любую точку Сирии. Если бы не и их финансирование американцами, у нас бы сейчас не было такой серьезной эскалации в стране», — заявила девушка.

Другая опасность кроется в том, что в рядах курдских формирований теперь также воюют боевики-исламисты, в том числе бывшие члены ИГ1, подчеркнул другой наш собеседник, житель Ракки. По его мнению, и SDF, и ИГИЛ1 — это проекты США, и на том этапе сирийского кризиса, когда «Исламское государство» стало терять вес в арабской республике, американцам было выгодно сохранить остатки сил террористической группировки путем растворения их внутри «Демократических сил».

«То, что ИГ – это американский проект, всем нам известно. Мы то, жители Ракки, точно знаем, как США создали ИГ. А когда террористы были якобы побеждены ими, их просто перевели в ряды курдских Демократических сил Сирии. То есть теперь они просто воюют в рядах курдов. Курды отказались поднимать флаг Сирии и в Ракке, и в Африне, и на всех территориях, подконтрольных им. Они даже номера автомобилей отказались ставить сирийские, сделали свои собственные с надписью для Африна», — добавил мужчина.

1 Организация запрещена на территории РФ.