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Сирия сегодня: самолеты ВМС США кружат вблизи российских военных баз в САР
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    Сирия сегодня: самолеты ВМС США кружат вблизи российских военных баз в САР

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    Сирия сегодня: самолеты ВМС США кружат вблизи российских военных баз в САР

    Сирия, 13 апреля. Самолеты-разведчики ВМС Соединенных Штатов кружат вблизи российских военных баз на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Из Восточной Гуты за сутки вывели 3,5 тысячи боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжают работу над «международным ответом» по САР. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Разведка

    Семь американских военных самолетов провели разведывательную операцию в восточном Средиземноморье вблизи сирийского побережья, где располагается российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ Российской Федерации в Тартусе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые были опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

    Идет речь о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon. Они вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Кроме того, называется еще самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который стартовал с базы на греческом острове Крит.

    Сирия сегодня: самолеты ВМС США кружат вблизи российских военных баз в САР

    Напомним, американский телеканал CNBC, ссылаясь на свои источники, рассказал, что Соединенные Штаты рассматривают в качестве целей для ударов в САР восемь объектов. В их списке фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которые якобы имеет отношение к производству химического оружия.

    Восточная Гута

    За прошедшие сутки через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в Восточной Гуте в САР было выведено свыше 3,5 тысячи членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

    «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 508 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 86 автобусах на север провинции Алеппо», — говорится в тексте сообщения.

    Сирия сегодня: самолеты ВМС США кружат вблизи российских военных баз в САР

    Кроме того, отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность была обеспечена сирийской полицией при активном содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Также колонны боевиков сопровождали представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

    «Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 170 тысяч 152 человек», — говорится в сообщении.

    «Международный ответ»

    Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на мнимую «химатаку» в САР. Об этом сообщил официальный представитель премьера.

    «Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия властью Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке, — Прим. ФАН) международного ответа», — говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

    Автор: Илья Муромский
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