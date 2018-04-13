Наконец-то задумались: Джабаров объяснил отказ Трампа от немедленной атаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ответных действиях на «химатаку», якобы имевшую место в сирийском городе Дума, сообщили в Белом доме. Ранее Трамп сделал несколько провокационных записей в Twitter с прямыми угрозами в адрес руководства Сирии, а также России. Однако затем американский лидер несколько смягчил риторику и пообещал дождаться выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в ближайшие часы будет направлена в Думу. Обнадеживающим фактом считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров то, что в Вашингтоне прислушались к голосу разума.

«Откровенно говоря, то, что взята пауза, говорит, что в Соединенных Штатах наконец-то задумались, не вступают ли они в большую авантюру, — отметил сенатор Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Даже господин Мэттис [министр обороны США Джеймс Мэттис], который был всегда ярым сторонником линии против [президента Сирии Башара] Асада, причем с использованием военной силы, сказал, что конфронтация в данном случае может привести к большому конфликту с Россией. Поэтому Мэттис попросил все-таки дождаться более достоверных данных. Так что все-таки, думаю, здравый смысл начинает там брать верх».

Отправку в Сирию экспертов Организации по запрещению химического оружия Владимир Джабаров считает разумным решением, даже несмотря на то, что относительно доклада ОЗХО по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери у России есть ряд вопросов.

«Важный момент, на который я обратил внимание, — это то, что комиссия [ОЗХО] по Скрипалям дала расплывчатый ответ: она сказала, что есть вещество, которым они отравлены. Но комиссия не говорила, что это вещество имеет российское происхождение, и не называла, кто конкретно виноват, — отметил Джабаров. — То же самое, скорее всего будет, если они [члены комиссии ОЗХО] проверят в городе Дума пробы земли и т.д. Тогда они смогут сказать: «Да, была атака» или «Атаки не было». Если атаки не было, значит они об этом скажут. Если они скажут, что атака была, то они должны будут представить доказательства того, что есть конкретные пострадавшие, есть конкретные остатки отравляющих вещество и т.д.».

По мнению Джабарова, до окончания работы комиссии ОЗХО в городе Дума всем надо взять паузу и не идти на эскалацию конфликта в Сирии.

«Я бы не торопился с выводами, сейчас надо подождать и посмотреть. Надеюсь на справедливое решение комиссии и на то, что эти люди честно выполнят свой долг. Потому что от их решения зависит судьба военного конфликта в Сирии», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ответных действиях на предполагаемое «применение химоружия» в Сирии. По словам Сандерс, по результатам встречи Трампа с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии никаких окончательных решений принято не было.

«Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами», — заявила Сандерс, анонсировав предстоящие в ближайшие часы телефонные переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Ранее о том, что Трамп не определился с ударом по Сирии, сообщил также глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Что касается доклада ОЗХО по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пока ознакомилась только с выжимкой из этого документа.

В четверг эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество нервно-паралитического действия. При этом название вещества в докладе названо не было, не указывалась также страна его происхождения. Эти данные будут доступны только членам организации, в которую входит и Россия.