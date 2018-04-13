Суд отказал защите в переносе рассмотрения дела по блокировке Telegram

Москва, 13 апреля. Таганский суд Москвы отказал защите в переносе рассмотрения дела по блокировке мессенджера Telegram.

В Таганском суде Москвы отклонили ходатайство защиты о переносе заседания по блокировке Telegram.

«Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом», — приводит слова судьи РИА Новости.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы рассматривает иск Роскомнадзора с требованием заблокировать Telegram на территории страны из-за отказа администрации мессенджера предоставить ключи шифрования ФСБ в соответствии с требованием российского закона. Начало заседания запланировано на 10.00 по московскому времени.