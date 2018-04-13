Меню
Политика
Франция не собирается объявлять заранее об ударах по Сирии, если будет принято такое решение
Общество
Суд Паттайи предъявил обвинения Кириллову и Вашукевич
Следующая новость
Срочная новость
Суд постановил заблокировать Telegram в России
Читать Новость
Загрузка...

    Франция не собирается объявлять заранее об ударах по Сирии, если будет принято такое решение

    695

    Франция не собирается объявлять заранее об ударах по Сирии, если будет принято такое решение

    Париж, 13 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявит об ударах по Сирии только после их нанесения, если решение о таком шаге будет принято.

    Об этом рассказал государственный секретарь по связям с парламентом при премьер-министре Франции, лидер партии «Республика на марше» Кристоф Кастанер. В эфире телеканала Бэ-эф-эм он подчеркнул, что сейчас ведутся международные переговоры о возможности ударов, в четверг об этом прошли переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    Кастанер уточнил, что, если возникнет необходимость, нужно будет провести координированные удары. При этом он добавил, что заранее Франция об этом сообщать не будет.

    Напомним, ранее Трамп заявил о возможном применении военной силы против правительственных войск в Сирии в ответ на якобы имевшие место химические атаки в городе Дума. МИД России назвал данные о химатаке вбросом, а также подчеркнул, что они получены из недостоверных источников и являются провокациями боевиков. Как передает телеканал «360», Трамп пока не принял решения о возможности удара по Сирии. 

    Франция не собирается объявлять заранее об ударах по Сирии, если будет принято такое решение

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    2132
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    1224
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    2079
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2803