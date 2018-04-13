Франция не собирается объявлять заранее об ударах по Сирии, если будет принято такое решение

Париж, 13 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявит об ударах по Сирии только после их нанесения, если решение о таком шаге будет принято.

Об этом рассказал государственный секретарь по связям с парламентом при премьер-министре Франции, лидер партии «Республика на марше» Кристоф Кастанер. В эфире телеканала Бэ-эф-эм он подчеркнул, что сейчас ведутся международные переговоры о возможности ударов, в четверг об этом прошли переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Кастанер уточнил, что, если возникнет необходимость, нужно будет провести координированные удары. При этом он добавил, что заранее Франция об этом сообщать не будет.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможном применении военной силы против правительственных войск в Сирии в ответ на якобы имевшие место химические атаки в городе Дума. МИД России назвал данные о химатаке вбросом, а также подчеркнул, что они получены из недостоверных источников и являются провокациями боевиков. Как передает телеканал «360», Трамп пока не принял решения о возможности удара по Сирии.