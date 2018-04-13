«В державе датской гниль»: россияне отреагировали на планы Копенгагена замедлить «Северный поток-2»

Москва, 13 апреля. Премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не в силах помешать строительству газопровода «Северного поток-2», но может может вставлять палки в колеса.

В ответ на этот план по замедлению проекта россияне в шутку предположили, что главу правительства королевства укусил один из главных поборников «Северного потока-2» украинский президент Петр Порошенко.

В соцсетях сошлись во мнении, что Дания поступает «гадко», пытаясь хоть как-то «напакостить России», однако хуже от этого будет только ей самой. «Какая-то в державе датской гниль», — констатировал Novichok.

«Одно дело, когда запрещают по проблеме их касающейся, а другое, когда из чистой вредности», — возмутился Дмитрий Шугар. С ним согласился и LOU99. «Запретить не можем, а вот нагадить — обязательно! хороший принцип у датчан», — пишет он.

По мнению Дания не является самостоятельным государством и следует указаниям из Вашингтона, причем королевству с населением в пять млн человек вполне хватает нидерландского газа и российское топливо ему не нужно, «поэтому пытаются нагадить по-мелкому». «Будут выпендриваться — просто удлиним газопровод и Дания не будет ничего иметь с транзита через их территорию», — пообещал он.

В качестве ответной меры на подобное поведение другие пользователи заявили, что Дания должна платить другую цену за голубое топливо. «Надеюсь, что они понимают, как замедление строительства скажется на их цене на газ…», — поинтересовался Nikolay.

Тогда у Дании должна быть другая цена на газ! — Partner (@Partner_rus) April 13, 2018

«У Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.» А зачем? Просто из вредности? Чтобы хоть как-то нагадить? Их Порошенко укусил?» -

«Замедлить, но не отменить. То есть он все-равно будет построен. Но вы предпочитаете испортить отношения с Россией, рвать на себе волосы из-за утерянной по своей глупости прибыли. Ну, вперед», — пишет Елена Глухова.

Yaginya посоветовала датскому премьеру не напрягаться, все равно без толку. «Расмуссен, перед смертью не надышишься, сколько не оттягивай!», — заверила она.

«Расмуссен также добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить». В королевстве траур. Могу посоветовать харакири. Помогает», — шутит Aleksey.

При этом, как подчеркивают участники обсуждения, самой России от «хитрых датских планов» будет ни тепло, ни холодно. «Вот тебе и слону дробина» «Караван идет», — смеются в Twitter. А вот для Украины, как считают микроблогеры, это заявление болезненно. Сравнили выступление Рассмусена и с обрушением воздушных замков киевских властей.

вот тебе и слону дробина — Денис Савельев (@densav822) April 13, 2018

Караван идёт — Евгений (@peresver) April 13, 2018

Многие сошлись во мнении, что заявления Расмуссена похожи на оправдания перед Западом за будущее согласие на строительство в своих водах.

Напомним, с заявлением о невозможности остановить «Северный поток-2» Расмуссен выступил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. При этом он отметил, что Копенгаген может замедлить реализацию проекта, если не согласится на прокладку труб через свои территориальные воды у острова Борнхольм.

В этом случае маршрут газпровода будет изменен и пройдет через международные воды и разрешение Дании уже будет не нужно. В связи с этим он заявил, что предпочтительнее было бы, если переговоры с Россией будут вести не отдельные государства, а Еврокомиссия.

Кроме того, он заметил, что «Северный поток-2» — не только экономический, но и политический проект, а также приветствовал слова Ангелы Меркель, которая 10 апреля после переговоров с Петром Порошенко заявила, что проект строительства нового трубопровода не может быть реализован без гарантий продолжения транзита российского газа через Украину.

12 апреля оператор проекта Nord Stream AG получила второе разрешение от властей Финляндии на строительство проекта. Ранее оно было получено и от властей Германии. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в тот же день сообщил, что согласование с другими странами так же идет по плану и выразил уверенность, что газопровод запустят в 2019 году.



