Осужденный в Пермском крае актер из «Реальных пацанов» прокомментировал приговор

Москва, 13 апреля. Армен Бежанян, ставший известным на всю Россию благодаря роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны», прокомментировал решение пермского суда, который признал его виновным в обмане властей.

На родине Бежаняна знают не только как актера, но и как бизнесмена. Кроме того, в 2016 году он боролся за мандат депутата Земского собрания Осинского района, но проиграл выборы.

В этом году в Пермском крае внимательно наблюдали за расследованием уголовного дела, фигурантом которого стал Бежанян. Актера обвинили в покушении на преступление, а фактически в обмане властей. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.

Как оказалось, при аренде земли для строительства бань и летних домиков предприниматель поручил строителям поставить свайный фундамент, а не ленточный, как предполагалось в проекте. Следствие и суд сочли, что отклонение от проекта является обманом. Однако Бежанян не согласен и считает, что дело против него было сфабриковано.