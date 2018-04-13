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Осужденный в Пермском крае актер из «Реальных пацанов» прокомментировал приговор
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    Осужденный в Пермском крае актер из «Реальных пацанов» прокомментировал приговор

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    Осужденный в Пермском крае актер из «Реальных пацанов» прокомментировал приговор

    Москва, 13 апреля. Армен Бежанян, ставший известным на всю Россию благодаря роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны», прокомментировал решение пермского суда, который признал его виновным в обмане властей.

    На родине Бежаняна знают не только как актера, но и как бизнесмена. Кроме того, в 2016 году он боролся за мандат депутата Земского собрания Осинского района, но проиграл выборы.

    В этом году в Пермском крае внимательно наблюдали за расследованием уголовного дела, фигурантом которого стал Бежанян. Актера обвинили  в покушении на преступление, а фактически в обмане властей. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.

    Как оказалось, при аренде земли для строительства бань и летних домиков предприниматель поручил строителям поставить свайный фундамент, а не ленточный, как предполагалось в проекте. Следствие и суд сочли, что отклонение от проекта является обманом. Однако Бежанян не согласен и считает, что дело против него было сфабриковано.

    «Я не готов сказать, кто конкретно (стал заказчиком его преследования. — Прим. ФАН). Но какой-то «дирижер» в этой истории явно есть, — приводит слова Бежаняна Ura.Ru. — Потому что одновременно начались налоговые проверки по всем моим предприятиям. Активизировались судебные приставы. Министерство природных ресурсов начало проверки».

    Автор: Катерина Тимошенская
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