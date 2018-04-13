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Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи
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    Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи

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    Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи

    Москва, 13 апреля. Несмотря на возможные помехи извне Россия реализует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он выступил на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

    Дворкович уточнил, чтобы не произошло, задачи, поставленные российским лидером, будут реализованы. Он подчеркнул, что они будут решены быстро и эффективно, если грамотно организовать партнерство как внутри страны, так и вовне, «с ближайшими партнерами, такими как Беларусь, и партнерами из других стран».

    Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи

     

    Автор: Анна Иванова
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