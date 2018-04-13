Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи

Москва, 13 апреля. Несмотря на возможные помехи извне Россия реализует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он выступил на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Дворкович уточнил, чтобы не произошло, задачи, поставленные российским лидером, будут реализованы. Он подчеркнул, что они будут решены быстро и эффективно, если грамотно организовать партнерство как внутри страны, так и вовне, «с ближайшими партнерами, такими как Беларусь, и партнерами из других стран».