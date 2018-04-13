СМИ обнаружили у Трампа внебрачного ребенка

Москва, 13 апреля. СМИ обнаружили, что у американского президента Дональда Трампа есть внебрачный ребенок от домохозяйки.

Об этом журналистам сообщил бывший охранник принадлежащего Трампу небоскреба, который продал информацию изданию National Enquirer за 30 тысяч долларов, передают «Дни.ру». Таблоид писать о якобы существующем внебрачном ребенке президента не стал, однако об этом узнали другие СМИ.

Как пишет New York Post, экс-привратник небоскреба рассказал, что во время работы ему запретили критиковать бывшую домоправительницу Трампа, поскольку она родила от нынешнего американского президента ребенка, уточняет «ФедералПресс».

Ранее, как сообщал телеканал «Подмосковье 360», бывший глава ФБР Джеймс Коми назвал президента США Дональда Трампа мафиози.