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    Сирия: за сутки зафиксировано четыре нарушения перемирия

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    Сирия: за сутки зафиксировано четыре нарушения перемирия

    Москва, 13 апреля. В Минобороны РФ сообщили об обстановке в Сирии. На территории ближневосточного государства российскими наблюдателями за последние сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

    «Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы…» — говорится в бюллетене российского оборонного ведомства. 

    Отмечается, что нарушение перемирия было зафиксировано в Латакии. В то же время турецкие представители за минувшие сутки зафиксировали по одному случаю стрельбы в Идлибе и Хаме. 

    Представители российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон побывали в населенном пункте Ашрафиях провинции Хомс, где раздали местным жителям продовольствие и медикаменты. За помощью врачей также обратились 143 человека.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки еще два населенных пункта (в провинциях Алеппо и Хама) присоединились к режиму полного прекращения огня. Всего таких населенных пунктов в Сирии уже более 2500.   

    Автор: Федор Веснин
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