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Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран
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    Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран

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    Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран

    Москва категорически отвергла обвинения кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео во вмешательстве России в выборы других государств.

    «Хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями», — говорится в сообщении посольства России в США.

    Сам Помпео, выступая перед Сенатом накануне, заявил, что у него якобы есть некие основания полагать, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич резко осудил Помпео за его высказывания, которые. по его мнению, не имеют ничего общего с объективной действительностью.

    «Помпео — лжец, лицемер и нечестный человек. И этого человека сначала назначили директором ЦРУ, а сейчас хотят сделать главным дипломатом. Мир находится на грани краха. Если Дональд Трамп не одумается, то такие его «помощники» доведут Соединенные Штаты до больших проблем», — подчеркнул парламентарий.

    Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран

    Все, что сегодня произносит Помпео, исходя из американских суверенистических соображений, которые доминируют в менталитете их руководства, продолжает сенатор, для США, возможно, и неплохо.

    «Но сейчас речь идет о межгосударственных взаимоотношениях. И такие вещи просто неприемлемы. Его последнее заявление «о сотнях погибших русских» в Сирии не только не соответствует действительности, оно мне кажется очень вызывающим  и оскорбительным. Сенаторам стоит крепко задуматься, прежде чем принимать решение о его назначении на должность госсекретаря», — заключил Франц Клинцевич.

    Автор: Михаил Блинов
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