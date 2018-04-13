Клинцевич резко осудил Помпео за высказывание о вмешательстве РФ в выборы других стран

Москва категорически отвергла обвинения кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео во вмешательстве России в выборы других государств.

«Хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями», — говорится в сообщении посольства России в США.

Сам Помпео, выступая перед Сенатом накануне, заявил, что у него якобы есть некие основания полагать, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич резко осудил Помпео за его высказывания, которые. по его мнению, не имеют ничего общего с объективной действительностью.

«Помпео — лжец, лицемер и нечестный человек. И этого человека сначала назначили директором ЦРУ, а сейчас хотят сделать главным дипломатом. Мир находится на грани краха. Если Дональд Трамп не одумается, то такие его «помощники» доведут Соединенные Штаты до больших проблем», — подчеркнул парламентарий.

Все, что сегодня произносит Помпео, исходя из американских суверенистических соображений, которые доминируют в менталитете их руководства, продолжает сенатор, для США, возможно, и неплохо.