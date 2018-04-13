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    В зоопарке Владивостока кошка приютила трех брошенных малышей-енотов

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    В зоопарке Владивостока кошка приютила трех брошенных малышей-енотов

    Владивосток, 13 апреля. В зоопарке Владивостока кошка стала временной мамой для трех новорожденных енотов, которых их собственная мать выбросила из гнезда.

    Малыши оказались брошены на произвол судьбы 12 апреля, когда самка енота-полоскуна по кличке Девочка выбросила их из гнезда. Сотрудники зоопарка решили попробовать подсунуть детенешый кошке Виви, которая недавно окотилась.

    К счастью, эксперимент удался. Она приняла маленьких енотов, вылизала и накормила, как своих родных котят, уточняет Пятый канал.

     

    ????Утром, 12 апреля, самка енота полоскуна по кличке Девочка родила 3 малышей и выкинула их из гнезда.???? Мы, конечно, поняли - малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора,???? недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных. ????А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей???? (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения и оказались правы). ????Поэтому, сегодня вернем малышей их родной маме. ???? СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ ???? Ежедневно с 10:00 до 19:00 ???? www.zoopark-vl.ru ???? Владивосток, Воровского 24 "Б" +7(423) 270-33-16 #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #зоопаркроссия #зоо #зоопарквл #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

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    Сотрудники зоопарка пояснили, что с кошкой малыши пробудут временно и скоро вернутся к настоящей матери. По их словам, из гнезда Девочка выбросила своих детенышей, потому что позже родила еще двух щенков. Вернуть в родное гнездо маленьких енотов собираются сегодня. «Причина такого поведения нам точно неизвестна, но, скорее всего, это нечто вроде постродовой депрессии. Как это и у людей в принципе бывает. А кошечка помогла детенышам выжить, ведь без ее молока и материнского тепла енотики бы не выжили, — пояснила заместитель директора Алена Асновина в комментарии газете «Комсомольская правда».

    Автор: Алексей Громов
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