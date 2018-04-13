В зоопарке Владивостока кошка приютила трех брошенных малышей-енотов

Владивосток, 13 апреля. В зоопарке Владивостока кошка стала временной мамой для трех новорожденных енотов, которых их собственная мать выбросила из гнезда.

Малыши оказались брошены на произвол судьбы 12 апреля, когда самка енота-полоскуна по кличке Девочка выбросила их из гнезда. Сотрудники зоопарка решили попробовать подсунуть детенешый кошке Виви, которая недавно окотилась.

К счастью, эксперимент удался. Она приняла маленьких енотов, вылизала и накормила, как своих родных котят, уточняет Пятый канал.

Сотрудники зоопарка пояснили, что с кошкой малыши пробудут временно и скоро вернутся к настоящей матери. По их словам, из гнезда Девочка выбросила своих детенышей, потому что позже родила еще двух щенков. Вернуть в родное гнездо маленьких енотов собираются сегодня. «Причина такого поведения нам точно неизвестна, но, скорее всего, это нечто вроде постродовой депрессии. Как это и у людей в принципе бывает. А кошечка помогла детенышам выжить, ведь без ее молока и материнского тепла енотики бы не выжили, — пояснила заместитель директора Алена Асновина в комментарии газете «Комсомольская правда».