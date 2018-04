В зоопарке Владивостока кошка приютила трех брошенных малышей-енотов

????Утром, 12 апреля, самка енота полоскуна по кличке Девочка родила 3 малышей и выкинула их из гнезда.???? Мы, конечно, поняли - малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора,???? недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных. ????А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей???? (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения и оказались правы). ????Поэтому, сегодня вернем малышей их родной маме. ???? СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ ???? Ежедневно с 10:00 до 19:00 ???? www.zoopark-vl.ru ???? Владивосток, Воровского 24 "Б" +7(423) 270-33-16 #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #зоопаркроссия #зоо #зоопарквл #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

