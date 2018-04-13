Небензя об отношениях РФ и США: Рассчитываем на трезвомыслие американских политиков и военных

Нью-Йорк, 13 апреля. Россия рассчитывает на трезвомыслие американских политиков и военных, которые должны осознавать последствия возможного столкновения РФ и США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя отметил, что «какие-то контакты» между российскими и американскими представителями продолжаются, несмотря на наблюдаемый кризис в отношениях стран.

«Мы рассчитываем на трезвомыслие не только американских политиков, но и американских военных, которые прекрасно понимают риск столкновения двух сверхдержав, который реально существует, это очевидно», — заметил российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и руководители фракций Госдумы внесли законопроект по ответным мерам на антироссийскую политику США.