Вице-премьер Украины объяснила, почему Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией

Москва, 13 апреля. Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией. По словам, вице-премьер-министра Украины Иванны КлимпушЦинцадзе, договор необходим, поскольку именно на него Киев ссылается в исках против Москвы в международные суды.

Она объяснила, что в договоре стороны признают территориальную целостность и нерушимость границ. При этом КлимпушЦинцадзе не исключила возможности отмены отдельных положений документа, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения», — подчеркнула она.

Ранее в МИД Украины заявили, что не планируют продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Напомним, Киев не признает воссоединения России с Крымом, которое произошло в 2014 году по итогам народного референдума. За возвращение полуострова в Россию проголосовали более 95% местных жителей.