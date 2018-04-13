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Вице-премьер Украины объяснила, почему Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией
Россия
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    Вице-премьер Украины объяснила, почему Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией

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    Вице-премьер Украины объяснила, почему Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией

    Москва, 13 апреля. Киев передумал разрывать договор о дружбе с Россией. По словам, вице-премьер-министра Украины Иванны КлимпушЦинцадзе, договор необходим, поскольку именно на него Киев ссылается в исках против Москвы в международные суды.

    Она объяснила, что в договоре стороны признают территориальную целостность и нерушимость границ. При этом КлимпушЦинцадзе не исключила возможности отмены отдельных положений документа, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    «Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения», — подчеркнула она.

    Ранее в МИД Украины заявили, что не планируют продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

    Напомним, Киев не признает воссоединения России с Крымом, которое произошло в 2014 году по итогам народного референдума. За возвращение полуострова в Россию проголосовали более 95% местных жителей. 

    Автор: Василий Котов
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