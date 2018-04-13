Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

Москва, 13 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций Госдумы внесли законопроект по ответным мерам на антироссийскую политику США.

Как уточнил в комментарии журналист председатель нижней палаты парламента, документ разработан как ответная мера на вызовы Штатов, их должностных лиц, «выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — подчеркнул Володин.

Парламентарии, по его словам, собираются обсудить законопроект на заседании Совета Госдумы, в котором также примут участие представителей всех фракций. Помимо этого документ собираются разослать в регионы, заслушать мнение экспертов и еще раз проработать с правительством России.