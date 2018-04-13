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В Киеве из гранатомета выстрелили в здание «Киевгорстроя»
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    В Киеве из гранатомета выстрелили в здание «Киевгорстроя»

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    В Киеве из гранатомета выстрелили в здание «Киевгорстроя»

    Киев, 13 апреля. В Киеве в ночь с 12 на 13 апреля выстелили в отдел продаж «Киевгорстроя» из гранатомета. Как пишут местные СМИ, повреждена боковая часть ресторана, который прилегал к зданию фирмы.

    Фото и видео происшествия опубликовали в Сети. Отмечается, что инцидент произошел на улице Михаила Омельяновича-Павленко в Печерском районе Киева.

    Из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж инвестиционной компании — крупного оператора украинского рынка недвижимости. На месте работает полиция. О пострадавших и жертвах не сообщается.

    Автор: Анна Иванова
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