В Киеве из гранатомета выстрелили в здание «Киевгорстроя»

Киев, 13 апреля. В Киеве в ночь с 12 на 13 апреля выстелили в отдел продаж «Киевгорстроя» из гранатомета. Как пишут местные СМИ, повреждена боковая часть ресторана, который прилегал к зданию фирмы.

Фото и видео происшествия опубликовали в Сети. Отмечается, что инцидент произошел на улице Михаила Омельяновича-Павленко в Печерском районе Киева.

Из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж инвестиционной компании — крупного оператора украинского рынка недвижимости. На месте работает полиция. О пострадавших и жертвах не сообщается.