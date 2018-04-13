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Ходатайство Telegram об отложении заседания доставлено в суд
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    Ходатайство Telegram об отложении заседания доставлено в суд

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    Ходатайство Telegram об отложении заседания доставлено в суд

    Москва, 13 апреля. Ходатайство Telegram об отложении рассмотрения иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера доставлено в Таганский суд. О том, что обращение действительно поступило, РИА Новости сообщил представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин. 

    «Факс от адвоката Дмитрия Динзе в суд доставлен. Мы получили подтверждение о его получении», — рассказал он.

    Напомним, 13 апреля Таганский суд должен приступить к рассмотрению иска Роскомнадзора. Начало заседания запланинровано на 10.00 по московскому времени.  

    Роскомнадзор требует заблокировать Telegram на территории России из-за отказа администрации мессенджера предоставить в соответствии с законодательством РФ ключи шифрования ФСБ. Павел Дуров ранее не явился на процесс, на котором суд рассматривает иск Роскомнадзора к мессенджеру.

    О том, почему такая позиция создателя Telegram неконструктивна в интервью Федеральному агентству новостей, рассказала политолог Наталия Елисеева.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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