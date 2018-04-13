Ходатайство Telegram об отложении заседания доставлено в суд

Москва, 13 апреля. Ходатайство Telegram об отложении рассмотрения иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера доставлено в Таганский суд. О том, что обращение действительно поступило, РИА Новости сообщил представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

«Факс от адвоката Дмитрия Динзе в суд доставлен. Мы получили подтверждение о его получении», — рассказал он.

Напомним, 13 апреля Таганский суд должен приступить к рассмотрению иска Роскомнадзора. Начало заседания запланинровано на 10.00 по московскому времени.

Роскомнадзор требует заблокировать Telegram на территории России из-за отказа администрации мессенджера предоставить в соответствии с законодательством РФ ключи шифрования ФСБ. Павел Дуров ранее не явился на процесс, на котором суд рассматривает иск Роскомнадзора к мессенджеру.

О том, почему такая позиция создателя Telegram неконструктивна в интервью Федеральному агентству новостей, рассказала политолог Наталия Елисеева.