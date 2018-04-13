Меню
Экономика
Центробанк РФ отозвал лицензию у московской НКО «Лидер»
Россия
Дворкович: Санкции не помешают РФ выполнить поставленные Путиным задачи
Следующая новость
Загрузка...

    Центробанк РФ отозвал лицензию у московской НКО «Лидер»

    45

    Центробанк РФ отозвал лицензию у московской НКО «Лидер»

    Москва, 13 апреля. Центральный банк России в пятницу отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Лидер», лишив ее с 13 апреля права осуществлять банковские операции.

    Как сообщает регулятор, данные меры были предприняты в связи с неоднократным нарушением организацией российского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, а также в области финансирования терроризма.

    Также на балансе НКО «Лидер» возник значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Центробанк выявил значительное снижение размера капитала организации и риск банкротства. Как уточняет регулятор, Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО «Лидер» меры надзорного реагирования, однако руководство организации должных мер в этой связи не предприняло.

    «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО «Лидер» с рынка банковских услуг», — подчеркивает ЦБ РФ.

    Согласно данным Центробанка, на 1 апреля НКО «Лидер» занимала 488-е место в банковской системе РФ.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    33
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    1567
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2299
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5831