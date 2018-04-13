Центробанк РФ отозвал лицензию у московской НКО «Лидер»

Москва, 13 апреля. Центральный банк России в пятницу отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Лидер», лишив ее с 13 апреля права осуществлять банковские операции.

Как сообщает регулятор, данные меры были предприняты в связи с неоднократным нарушением организацией российского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, а также в области финансирования терроризма.

Также на балансе НКО «Лидер» возник значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Центробанк выявил значительное снижение размера капитала организации и риск банкротства. Как уточняет регулятор, Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО «Лидер» меры надзорного реагирования, однако руководство организации должных мер в этой связи не предприняло.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО «Лидер» с рынка банковских услуг», — подчеркивает ЦБ РФ.

Согласно данным Центробанка, на 1 апреля НКО «Лидер» занимала 488-е место в банковской системе РФ.