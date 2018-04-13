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Игнашевич и Березуцкие собираются завершить карьеру летом
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    Игнашевич и Березуцкие собираются завершить карьеру летом

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    Игнашевич и Березуцкие собираются завершить карьеру летом

    Москва, 13 апреля. Футболисты ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие собираются завершить карьеру. Контракты защитников с московским клубом заканчиваются в мае и, несмотря на вероятно желание ЦСКА продлить соглашения, они решили повесить бутсы на гвоздь. 

    Об этом «Известиям» рассказал источник из близкого окружения самих футболистов.

    «Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение…» — сообщил источник.

    Отмечается также, что, по его информации, Игнашевич может уже в ближайшее время попробовать себя на тренерском поприще, а Березуцкие, скорее всего, «отстраняться от футбола» на некоторое время.   

    «Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола», — заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, отметив, что окончательную точку в вопросе сотрудничества клуба и футболистов ставить рано. 

    Напомним, Игнашевич и Березуцкие на троих провели за ЦСКА почти 1500 матчей. С их именами связаны успехи московского клуба в России и на международной арене. На протяжении целого десятилетия они также являлись оплотом обороны сборной России.

    Автор: Федор Веснин
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