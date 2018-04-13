В ГИБДД прокомментировали возможность переэкзаменовки водителей в России 

Москва, 13 апреля. Глава ГИБДД России Михаил Черников прокомментировал идею о переэкзаменовке автомобилистов, у которых истек срок действия водительских удостоверений.

По его словам, подобные поправки противоречат общепринятым международным нормам. Черников отметил, что изменения, в первую очередь, противоречат Конвенции о дорожном движении.

Как пишет «ФедералПресс», при получении нового документа на право вождения автомобилем требований о сдаче экзамена нет. Как пояснил Черников, требуется только медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных. Он напомнил, что это можно сделать в режиме госуслуг.