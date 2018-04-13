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В ГИБДД прокомментировали возможность переэкзаменовки водителей в России
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    В ГИБДД прокомментировали возможность переэкзаменовки водителей в России

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    В ГИБДД прокомментировали возможность переэкзаменовки водителей в России

    Москва, 13 апреля. Глава ГИБДД России Михаил Черников прокомментировал идею о переэкзаменовке автомобилистов, у которых истек срок действия водительских удостоверений.

    По его словам, подобные поправки противоречат общепринятым международным нормам. Черников отметил, что изменения, в первую очередь, противоречат Конвенции о дорожном движении.

    Как пишет «ФедералПресс», при получении нового документа на право вождения автомобилем требований о сдаче экзамена нет. Как пояснил Черников, требуется только медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных. Он напомнил, что это можно сделать в режиме госуслуг.

    «Проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет», — добавил он и пояснил, что иначе Россия нарушит нормы международного права.

    В ГИБДД прокомментировали возможность переэкзаменовки водителей в России 

    Автор: Анна Иванова
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