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Путин распределил 100 грантов на культурные проекты
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    Путин распределил 100 грантов на культурные проекты

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    Путин распределил 100 грантов на культурные проекты

    Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты.  Соответствующий указ глава государства подписал накануне, документ был опубликован на портале правовой информации.

    Грантов были удостоены 100 руководителей проектов, которые были отобраны по итогам конкурса, проводившегося в прошлом году. В частности, грант получила художественный руководитель театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина. Ее проект связан с организацией Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.

    Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно.

    Ранее, как сообщало URA.RU со ссылкой на министерство культуры РФ, стало известно, что с 2011 года зарплата россиян, работающих в сфере культуры, выросла в три раза.

    Автор: Василий Котов
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