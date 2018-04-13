Путин распределил 100 грантов на культурные проекты

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты. Соответствующий указ глава государства подписал накануне, документ был опубликован на портале правовой информации.

Грантов были удостоены 100 руководителей проектов, которые были отобраны по итогам конкурса, проводившегося в прошлом году. В частности, грант получила художественный руководитель театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина. Ее проект связан с организацией Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.

Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно.

Ранее, как сообщало URA.RU со ссылкой на министерство культуры РФ, стало известно, что с 2011 года зарплата россиян, работающих в сфере культуры, выросла в три раза.