«Украину кормила только Россия, теперь сами»: в РФ ответили на новые причитания Киева о «Северном потоке-2»

Киев, 13 апреля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал выдачу Финляндией разрешения на строительство «Северного потока-2» «мощным ударом по Киеву».

В очередной раз он призвал киевских политиков приложить все усилия, чтобы «добиться замораживания» проекта. Тот факт, что даже самые непримиримые противники строительства газопровода в ЕС уже признали, что «Северный поток-2» не остановить, на заявления Парубия никак не влияет, отмечает «Экономика сегодня».

Пользователи социальных сетей объяснили спикеру украинского парламента, что Киеву пора бы начинать заботиться о своих делах, а также не преминули напомнить о том, как долго Россия, против которой Парубий так часто выступает, кормила Украину.

«Предложили бы выгодные условия, не старались бы куснуть руку кормящую, то продолжали бы работать шлангом от бензоколонки…» — с юмором ответили Парубию в России.

«Статус космической державы у них без космоса, пусть теперь побудут страной-транзитером без транзита…» — присоединился к конкурсу шуток еще один пользователь.

«Боятся голодного украинского населения, которое кормила только Россия… Хватит, дальше — сами» — добавил участник обсуждения с ником solnce.

Напомним, в апреле Финляндия выдала уже два разрешения на прокладку трубопровода в своей экономической зоне. Процесс согласования строительства «Северного потока-2» с Хельсинки завершен, ранее зеленый свет компании Nord Stream 2 AG, которая занимается практической реализацией проекта, также дали и в ФРГ.