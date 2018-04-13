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Сирия: российская авиация была замечена в небе над Хамой
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    Сирия: российская авиация была замечена в небе над Хамой

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    Сирия: российская авиация была замечена в небе над Хамой

    Дамаск, 13 апреля. Российская военная авиация была замечена в небе над сирийской провинцией Хама.

    В Сирии до сих пор живут с опасением того, что президент США Дональд Трамп может в любой момент дать команду американским войскам начать массированные удары по САР. Россия в свою очередь предупредила Вашингтон, что намерена препятствовать этим шагам.

    Как пишут зарубежные СМИ, сирийские оппозиционеры рассказали, что заметили российские военные самолеты в небе над Хамой. В Сети опубликована видеозапись с воздушным судном.

    Сами представители оппозиции предположили, что самолет направлялся в сторону западной Сирии, так как там находится авиабаза «Хмеймим».

    Автор: Катерина Тимошенская
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