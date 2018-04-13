Россияне объяснили датскому эксперту, почему военные РФ не будут «прятаться в убежища» из-за удара США по Сирии

Москва, 13 апреля. Россияне объяснили датскому эксперту, призвавшему российских военных в Сирии «прятаться в убежища» из-за возможного удара США по САР, почему делать этого служащие РФ не будут.

Накануне в датском издании Politiken появилась статья, в которой старший научный сотрудник Датского института международных отношений Флемминг Сплидсбель заявил, что США, готовящиеся нанести удар по Сирии, поступят так, как собирались, а россиянам якобы нужно «начинать прятаться по своим убежищам» в этой связи. Сплидсбель считает, якобы Москва нервничает и «налицо уязвимость России».

Россияне отметили голословность заявлений датского эксперта и его некомпетентность: как они отметили в комментариях к статье, Сплидсбель ничего не знает о российской армии и самой РФ. Они напомнили ему о подвиге летчика Романа Филипова, предложили ему самому вырыть себе убежище, а его слова назвали очередным подстрекательством.

«Подстрекатель, сам-то убежище себе вырыл?» — поинтересовался пользователь под ником oleg1783.

«Датчанин просто не знает русских, видимо, он не знает, кто такой летчик Роман Филиппов», — заметил в свою очередь Грац.

«Самое настоящее подстрекательство! Впрочем, то, чем занимается практически вся Европа», — написал Bashkir8.

Другие пользователи, подчеркивая бездоказательность слов Сплидсбеля, сравнили датских экспертов с британскими учеными, и предложили ему сесть на американский эсминец, находящийся вблизи сирийских берегов, который, как считает эксперт, «русские не потопят».

Напомним, на этой неделе США обвинили Дамаск в якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума. В этой связи Вашингтон заявил, что не исключает возможности нанесения военного удара по САР. Москва подчеркнула, что обвинения Запада в отношении сирийского правительства являются вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на Сирию извне. Постпред России при ООН Василий Небензя официально предупредил США о «тяжелых последствиях» в случае удара по САР.