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В Крыму заявили, что готовы принять миссию ЮНЕСКО
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    В Крыму заявили, что готовы принять миссию ЮНЕСКО

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    В Крыму заявили, что готовы принять миссию ЮНЕСКО

    Симферополь, 13 апреля. Крым готов принять мониторинговую миссию ЮНЕСКО. Об этом рассказала министр культуры республики Арина Новосельская.

    «Мы готовы показать все, что доступно для показа на всех объектах культуры, чтобы представители ЮНЕСКО смогли оценить, в каком состоянии были наши предметы археологии, наши экспозиции, наши объекты культурного наследия и какими они становятся сейчас», — цитирует Новосельскую РИА Новости.

    Министр напомнила, что только после исторического воссоединения Крыма с РФ началось проведение масштабных работ по реставрации объектов культурного наследия полуострова.  

    Отметим, ранее крымские ученые опровергли распространяемые Украиной сообщения о том, что Россия при реставрации Бахчисарайского ханского дворца нарушает исторический облик знаменитого объекта, который охраняется ЮНЕСКО.

    Автор: Федор Веснин
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