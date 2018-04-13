Милонов объяснил шаткую позицию Трампа по Сирии решительностью России

Дональд Трамп изучает разведывательные данные, чтобы принять окончательное решение по Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано», — сказала она.

Чиновница добавила, что американский президент еще раз планирует обсудить сирийский кризис со своими коллегами из Великобритании и Франции Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее Трамп обратился к России и заявил, что «умные» ракеты «прилетят», и призвал РФ «готовиться» к этому. Сразу после этого в своем Twitter он призвал российское руководство «остановить гонку вооружений» и сказал, что все нации должны работать вместе.

Накануне глава Белого дома вновь отметился неоднозначным высказыванием. Он сообщил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил шаткую позицию Дональда Трампа по Сирии решительностью действий России. Ранее отечественная сторона пообещала не только сбивать ракеты, которые будут направлены на сирийские объекты, но и в случае откровенных провокаций нанести удар по носителю.

«То, что сейчас делает господин Трамп, — это некий своеобразный способ ведения разведки. Он специально выставляет провокативные сообщения подобного рода. Ведь как правило, они появляются рано утром, поэтому нельзя сказать, что он в тот момент был пьян», — поясняет парламентарий.

По мнению народного избранника, американский президент внимательно следит за тем, как на его слова и высказывания реагируют в России.

«Российским элитам четко дали понять, что если они делают бизнес в Америке, то они должны занять и соответствующую политическую позицию. И в Штатах смотрят, как различные силы России начинают дергаться. Но подавляющее их большинство не дрогнуло, это говорит о том, что мы готовы сбить любую ракету», — подчеркнул Виталий Милонов.

Он также не исключил, что Трамп, будучи бизнесменом, действует рука об руку с биржевыми спекулянтами. Депутат предположил, что совместно они сеют панику на биржах, затем скупают резко дешевеющие акции, а после того, как их стоимость восстановится, и они смогут за счет этого обогатиться.

Коллективный Запад начал агрессивные нападки на Сирию и ее главу Башара Асада после того, как в Сети появились сомнительные снимки последствий «химатаки» в Думе. При этом есть серьезные основания сомневаться в том, что кадры не являются постановочными. Показательно, что российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Восточной Гуте.